Шарлот оспаривает перевод в колонию общего режима

Самарский исполнитель Эдуард Шарлот подал апелляцию на решение суда о переводе его из колонии-поселения в колонию общего режима. Об этом «Ъ-Волга» сообщил отец осужденного Валерий Шарлот.

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Певец Эдуард Шарлот

Ранее администрация исправительного учреждения, в котором содержится осужденный, направила представление о переводе певца в исправительную колонию общего режима, и прокуратура и суд поддержали его. Основанием для внесения представления стали нарушения Шарлотом режимных требований и подстрекательство других осужденных к неподобающему поведению.

В декабре 2024 года Самарский областной суд приговорил певца к пяти с половиной годам лишения свободы в колонии-поселении. Его признали виновным в осквернении символов воинской славы России, оскорблении памяти защитников Отечества и неуважении к религиозным чувствам.

Певца привлекли к уголовной ответственности после того, как он снял видео, на которых сжигает российский паспорт, исполняет пародию на песню «День Победы» и прибивает к дереву изображение патриарха Кирилла. В субботу ТАСС сообщил о том, что приставы начали конфискацию имущества исполнителя.

Георгий Портнов