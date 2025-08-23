«РИА Новости»: в отношении блогера Маркаряна возбудили новое уголовное дело

Уголовное дело о реабилитации нацизма возбуждено в отношении блогера Арсена Маркаряна, сообщили «РИА Новости» в правоохранительных органах. По данным Telegram-канала 112, блогер мог вернуться в Россию.

Арсену Маркаряну 30 лет, он начал карьеру инфобизнесмена в 2014 году. Он получил известность из-за своих неоднозначных высказываний о женщинах, за которые его обвиняли в мизогинии и шовинизме. Сейчас на его YouTube-канал подписано более 218 тыс. человек. В январе прокуратура передала в СКР материалы для возбуждения в отношении Арсена Маркаряна уголовного дела за призывы к терроризму.