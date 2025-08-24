Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Топ-15 регионов по производству спирта в январе—июле 2025 года

Регион Производство (млн дал) Изменение год к году (%)
Кабардино-Балкария 5,67 10
Северная Осетия 4,46 -35
Самарская область 4,28 -8,2
Тульская область 3,77 -28,4
Татарстан 3,73 1,1
Воронежская область 2,52 82,8
Пензенская область 2,45 17,9
Тамбовская область 2,31 8
Орловская область 2,18 -33,1
Башкирия 1,4 3
Дагестан 1,25 -58,1
Мордовия 1,05 9,5
Новосибирская область 0,99 -5,3
Ставропольский край 0,82 14,1
Карачаево-Черкесия 0,7 -42,9

Источник: Росалкогольтабакконтроль.

  • Газета «Коммерсантъ» №153/П от 25.08.2025, стр. 10

