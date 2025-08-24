Топ-15 регионов по производству спирта в январе—июле 2025 года

Регион Производство (млн дал) Изменение год к году (%) Кабардино-Балкария 5,67 10 Северная Осетия 4,46 -35 Самарская область 4,28 -8,2 Тульская область 3,77 -28,4 Татарстан 3,73 1,1 Воронежская область 2,52 82,8 Пензенская область 2,45 17,9 Тамбовская область 2,31 8 Орловская область 2,18 -33,1 Башкирия 1,4 3 Дагестан 1,25 -58,1 Мордовия 1,05 9,5 Новосибирская область 0,99 -5,3 Ставропольский край 0,82 14,1 Карачаево-Черкесия 0,7 -42,9