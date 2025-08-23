ФСБ показала кадры допроса возможного соучастника убийства генерала Москалика

ФСБ опубликовала видео допроса мужчины, задержанного в Саратовской области по подозрению в соучастии в убийстве генерала Ярослава Москалика. На допросе задержанный заявил, что сотрудничал с украинскими спецслужбами и выполнял их задания за вознаграждение.

Мужчина заявил, что в июле 2023 года в мессенджере WhatsApp получил сообщение от человека, который представился сотрудником украинских спецслужб. По словам подозреваемого, в течение двух лет он занимался наблюдением за военнослужащими Воздушно-космических сил России, уточнял их адреса работы и проживания, а также следил за сотрудниками оборонных предприятий в Саратове.

В ФСБ заявили, что задержанный полностью признал вину и дал подробные показания о сотрудничестве с иностранными спецслужбами.