ФСБ: спецслужбы Украины пользуются доверчивостью россиян в Telegram и WhatsApp

Украинские спецслужбы активно используют мессенджеры Telegram и WhatsApp для вовлечения российских граждан в диверсионно-террористическую деятельность, заявили в Центре общественных связей ФСБ. В пресс-релизе подчеркивается, что через социальные сети и мессенджеры спецслужбы Украины стремятся склонить россиян к совершению тяжких преступлений.

Ведомство отметило, что вербовщики часто устанавливают доверительные отношения с гражданами, чтобы убедить их участвовать в незаконных действиях.

«Пользуясь их доверчивостью, вербовщики принуждают своих жертв совершать... особо тяжкие преступления, — добавили в ФСБ, — за которые предусмотрены длительные сроки заключения».

С середины августа в России были ограничены звонки в Telegram и WhatsApp. Это объяснили необходимостью принимать меры для борьбы с мошенниками. В WhatsApp позднее заявили, что мессенджер конфиденциален и «противостоит попыткам правительств нарушить право людей на безопасное общение».

