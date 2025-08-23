Прокуратура потребовала изъять активы экс вице-премьера Татарстана на 650 млн

Прокурор Республики Татарстан Альберт Суяргулов обратился в суд с требованием обратить в доход государства активы бывшего заместителя премьер-министра и министра образования Татарстана Энгеля Фаттахова, а также его семьи на 650 млн рублей. Об этом сообщил источник «Ъ Волга-Урал».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Прокуратура просит изъять активы бывшего вице-премьера Татарстана и его семьи на 650 млн рублей

Фото: Василий Александров, Коммерсантъ Прокуратура просит изъять активы бывшего вице-премьера Татарстана и его семьи на 650 млн рублей

Фото: Василий Александров, Коммерсантъ

Имущество, подлежащее изъятию, включает недвижимость в Казани и Актанышском районе. В качестве ответчиков выступают члены семьи Энгеля Фаттахова, включая его жену и сына, а также ООО «Агрофирма „Чишма“». В деле также фигурируют два предпринимателя — Сунгатуллин и Хаертдинов, которые не состоят в родстве с бывшим чиновником.

В начале месяца прокурор Татарстана Альберт Суяргулов также утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении Энгеля Фаттахова. Экс-чиновника обвиняют в нескольких эпизодах получения взяток на сумму 26 млн руб. Подробнее — в материале «Суд дождался вице-премьера».

Влас Северин