Ремонт на Невском подошел к площади Восстания

В Петербурге проходит ремонт Невского проспекта, с 24 августа работы начнутся на самом сложном с точки зрения транспортной нагрузки отрезке — от Литейного проспекта до площади Восстания.

В последний раз Невский проспект ремонтировали семь лет назад. Новый ремонт стартовал 18 августа. На данный момент уже заменены трамвайные пути на перекрестке Литейного и Невского проспектов, а также уложен новый асфальт от набережной реки Мойки до Садовой улицы.

Площадь нового асфальтового покрытия составит более 70 тыс. кв. м, а для проведения работ привлечено 145 единиц техники и около 130 специалистов, сообщил вице-губернатор Николай Линченко. Стоимость контракта составляет 461 млн рублей, работы выполняет АО «ВАД».

Движение транспорта на Невском проспекте перекрыто до 27 августа. Пробки в районе ремонта в будни достигают восьми баллов, следует из данных сервиса «Яндекс Карты».

Как отмечают собеседники издания, проблемы с передвижением возникают не только у автомобилистов. Общественный транспорт к возросшей нагрузке все еще не готов из-за нерационального усиления маршрутов.

«В городе все связано и аукнуться может совершенно неожиданно. У нас усиливают маршруты метро, хотя оказывается, что людям нужно не это. Например, когда закрывали "Чернышевскую", к станции подвели три маршрута, но народ массово поехал совершенно в других направлениях. Конкретно резко вырос поток автобуса № 54, который везет к Смольному, а толпы на него стояли на Лиговке»,— отметил директор по решениям в области общественного транспорта Simetra Владимир Валдин.

Самыми проблемными локациями на время ремонта Невского проспекта для пассажиров наземного транспорта станут выезды с Васильевского острова и переезд на Обводный канал, считают эксперты.

