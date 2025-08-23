Мосгорсуд утвердил статус иноагента для журналиста Караулова

Мосгорсуд подтвердил решение включить журналиста Андрея Караулова в реестр иностранных агентов. Согласно материалам суда, финансирование из-за рубежа проходило через банковский счет его супруги Варвары Прошутинской, сообщает «РИА Новости». Министерство юстиции заявило, что в 2022 и 2023 годах на ее личный счет поступали денежные средства из иностранных источников, которые она затем передавала мужу. Данные подтвердили в налоговой инспекции.

Минюст счел деятельность журналиста распространением материалов с политической направленностью за вознаграждение из-за рубежа. Защита пыталась оспорить решение о внесении в реестр иноагентов, настаивая, что он лишь выражал личное мнение по актуальным вопросам и не осуществлял политическую деятельность. Суд отклонил эти аргументы и оставил решение Минюста в силе.

Весной 2023 года в отношении журналиста было возбуждено уголовное дело по статье об осуществлении предпринимательской деятельности без регистрации. Подозреваемого объявили в розыск.

