14 сентября исполняется 60 лет заместителю председателя Совета безопасности РФ Дмитрию Медведеву

Дмитрий Медведев

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Дмитрий Медведев

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Его поздравляет министр юстиции РФ Константин Чуйченко:

— Уважаемый Дмитрий Анатольевич! Примите самые теплые пожелания по случаю Вашего 60-летия. Решительно и твердо Вы отстаиваете интересы нашей страны, посвятив себя служению Отечеству и всесторонней защите его безопасности. Сочетая острый ум, уникальные личные качества и глубочайший профессионализм, в любом деле Вы стремитесь к превосходным результатам, при этом остаетесь верным себе, своим принципам и высоким идеалам. Пусть «боевой» дух нашей общей студенческой поры никогда не охладевает, Ваша энергия — не иссякает, а накопленный опыт обязательно используется для решения важнейших государственных задач! Желаю Вам крепкого здоровья, вдохновения, благополучия и, конечно же, многая лета!

