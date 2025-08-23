Гидрометцентр: ураган Эрин может стать причиной потепления в России

Остатки урагана Эрин могут прийти из США в Европу и вызвать потепление в Центральной России, заявила ведущий сотрудник Гидрометцентра Марина Макарова. По ее словам, температура может подняться в последние дни августа.

Она рассказала, что ураган Эрин «еще покружит» между британскими островами и Гренландией. По одному из вариантов, на остатках урагана может сформироваться циклон, который выйдет на Европу и, возможно, пройдет чуть севернее Москвы.

«Все это, конечно, под вопросом, потому что очень большая заблаговременность, это будет уточняться»,— уточнила «РИА Новости» госпожа Макарова.

В Подмосковье действует желтый уровень погодной опасности из-за ливней. По прогнозу синоптиков, в Москве сегодня будет 18–20°C, облачно с прояснениями (по области 15–20°C, местами небольшой дождь). 24 августа в столице температура останется на том же уровне, ожидаются дожди (по области 16–21°C).