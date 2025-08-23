Шнайдер прошла в финал теннисного турнира в Мексике

Диана Шнайдер обыграла представительницу США Алисию Паркс в полуфинале турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в мексиканском Монтеррее. Игра продлилась 1 час 46 мин и закончилась со счетом 6:3, 7:6 (10:8) в пользу россиянки.

В финале Шнайдер встретится с победительницей матча между россиянкой Екатериной Александровой и чешкой Мари Боузковой.

21-летняя Шнайдер занимает 22 строчку в рейтинге WTA. На ее счету четыре победы на турнирах под эгидой организации в одиночном разряде, еще два трофея спортсменка выиграла в паре. Ее лучшим результатом на турнирах Большого шлема был выход в четвертый круг UP Open в 2024 году. В том же году она вместе с Миррой Андреевой взяла серебро Олимпиады.

Турнир в Монтеррее относится к категории WTA 500 и проводится на покрытии «хард». Призовой фонд соревнований превышает $1 млн, они закончатся 23 августа.