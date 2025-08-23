Хуситы запустил ракету в сторону Израиля

Движение «Ансар Аллах» (йеменские хуситы) запустило в сторону Израиля ракету и несколько беспилотников. На юге Израиля прозвучала сирена.

Военный представитель хуситов Яхья Сариа заявил, что движение запустило гиперзвуковую баллистическую ракету «Палестина-2». По его словам, она обошла израильскую систему ПВО и ударила по аэропорту Бен-Гурион.

Армия обороны Израиля в Telegram-канале сообщила, что «ракета, скорее всего, развалилась в воздухе». Обломки упали в центральной части страны. ЦАХАЛ также отчитался о перехвате одного беспилотника на юге Израиля.