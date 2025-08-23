Форум «Армия» исключили из списка военных выставок на 2025 год

Премьер-министр Михаил Мишустин исключил Международный военно-технический форум «Армия-2025» из списка международных выставок продукции военного назначения.

Текст распоряжения опубликован на портале правовых актов.

Форум «Армия» — ключевая выставка Минобороны — ежегодно проходил в парке «Патриот» с 2015 года. В 2024-м организаторы сократили его с семи до трех дней.

В 2025 году форум должен был пройти с 11 по 14 августа. В июле организаторы сообщали о переносе мероприятий. Источники «Ъ» в оборонной отрасли сообщали, что форум «Армия-2025» отменен.