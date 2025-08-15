Дональд Трамп присматривается к Intel

Администрация Дональда Трампа хочет купить долю в Intel. Возможную сделку глава компании обсуждал с американским президентом в начале недели, утверждает Bloomberg. Размер возможной доли неясен, уточняют источники агентства и допускают, что переговоры могут и не завершиться сделкой. Обсуждения идут на фоне недавних обвинений в адрес главы Intel. В Конгрессе США заявили о его связях с Китаем, а Дональд Трамп призвал его покинуть свой пост.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Dado Ruvic / Reuters Фото: Dado Ruvic / Reuters

При покупке доли в компании правительство может помочь Intel построить завод в штате Огайо. Запуск предприятия откладывали уже несколько раз из-за финансовых сложностей — во втором квартале убытки Intel составили почти $3 млрд. Желание Трампа приобрести долю в компании объясняет генеральный директор «Асие-Групп» Сергей Рысин: «По моему мнению, ничего не произойдет. Если будут внесены какие-то корректировки в работу этих чипов или внедрены не документируемые возможности, рынок потеряет хорошего поставщика чипов. Изменение архитектуры чипов — это достаточно долгий процесс. А в первую очередь это все-таки коммерческий продукт. Если они построят завод в США, это увеличит число рабочих мест. Сейчас все производство процессоров практически находится на Тайване. В связи с тем, что там неспокойно, решают перенести производство в Соединенные Штаты. А что будет дальше, если производство этих чипов не будет находиться на территории Тайваня? Нужно ли будет поддерживать Тайвань Америке? А в целом Трамп заинтересован в том, чтобы производить хорошие чипы. И с этой точки зрения все останется по-прежнему как минимум в ближайшие пять лет».

Пример Intel является показателем глобальной тенденции возвращения американских производств на территорию США, рассказала “Ъ FM” доцент факультета мировой экономики и политики НИУ ВШЭ Наталия Карпова: «США в лице администрации прилагают усилия, чтобы перетянуть ключевое производство, к которому сегодня привязаны и исследования, и разработки. Весь комплекс — research and development, производство — Трамп пытается перетащить в лице ведущих компаний. Администрация президента США говорит: хорошо, у вас трудности, убытки, мы окажем вам содействие. Что это такое? Да, это государственная поддержка, и это одна из форм государственного капитализма. При этом Тайвань будет еще долго оставаться той зоной, которую США сохранят как потенциальный форпост в противостоянии Китаю, хотя бы потому, что энергетические интересы США сегодня очень мощно обращены в сторону Азии. Там много крайне интересных проектов, лежащих в плоскости глобальной энергетической конкуренции. Поэтому Тайвань пока не уйдет с радаров американской экономики и политики».

Акции Intel на фоне слухов о продаже доли компании выросли на 7,4%, почти до $24 за бумагу.

С нами все ясно — Telegram-канал "Ъ FM".

Александра Майданская