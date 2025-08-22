Сотрудники ФБР провели обыски в доме экс-советника президента США Болтона

Сотрудники ФБР провели обыски в доме бывшего советника президента США по нацбезопасности Джона Болтона. Расследование касается государственной безопасности. Об этом сообщает The New York Post со ссылкой на представителя администрации главы государства Дональда Трампа.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дом Джона Болтона в штате Мэриленд

Фото: Tasos Katopodis / Reuters Дом Джона Болтона в штате Мэриленд

Агенты пришли в дом господина Болтона в штате Мэриленд в утром 22 августа по распоряжению директора ФБР Кэша Пателя. «Никто не стоит выше закона,— написал тот в соцсети Х сегодня утром.— Агенты ФБР на задании». В 7:32 (14:32 мск) на странице господина Болтона в Х появился пост с критикой подхода президента США Дональда Трампа к конфликту на Украине. В это время сотрудники ФБР еще находились в доме экс-советника, уточняет NYP.

Джон Болтон написал, что президент Украины Владимир Зеленский никогда не согласится уступить территории, которые перешли под контроль России. «Тем временем встречи (по Украине.— “Ъ”) продолжатся, потому что Трамп хочет получить Нобелевскую премию мира»,— говорится в публикации. В комментарии CNN Джон Болтон сказал, что он не знал о том, что в его отношении ведется расследование.

В 2020 году администрация Дональда Трампа обвинила Джона Болтона в использовании секретной информации в мемуарах «Комната, где все случилось: мемуары о Белом доме» (The Room Where It Happened: A White House Memoir). При бывшем президенте США Джо Байдене следственные действия были приостановлены «по политическим причинам».