Путин: высокая процентная ставка не будет вечной

Президент Владимир Путин провел встречу с губернатором Нижегородской области Глебом Никитиным. Зачитывая доклад, господин Никитин сказал, что в 2025 году в регионе ожидается снижение темпа роста инвестиций из-за высокой процентной ставки.

«Она (процентная ставка,— "Ъ") не будет вечной, инфляция снижается, думаю, что финансовые власти будут реагировать соответствующим образом»,— сказал Владимир Путин.

В июне Банк России снизил ключевую ставку с 21% до 20% годовых, в июле — до 18%. Регулятор не исключил дальнейшее понижение ставки до конца года, при этом сообщил о планах сохранять жесткие методы денежно-кредитной политики для возвращения инфляции к цели в 2026-м.

Подробнее — в материале «Ъ» «ЦБ удвоил минус».