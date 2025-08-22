Путин пообещал восстановить приграничные регионы

Президент России Владимир Путин сообщил, что Курская область и другие приграничные регионы будут восстановлены. Кроме того, власти будут способствовать деловой активности в приграничье, добавил глава государства.

«Мы, конечно, будем уделять внимание развитию и малого, и среднего бизнеса, и крупных предприятий»,— сказал он во время встречи с сотрудниками предприятий российской атомной отрасли (цитата по сайту Кремля).

Программу восстановления Курской, Брянской и Белгородской областей уже готовит правительство. В связи с этим президент назвал логичным строительство промышленных мощностей в Курской области, которые бы обеспечивала новая Курская АЭС-2.

Владимир Путин поручил разработать программу восстановления Белгородской, Брянской и Курской областей в июле. Особое внимание должно быть уделено восстановлению жилья, транспортных объектов, промышленных и сельхозпредприятий, говорил президент.