«Замаячил свет в конце тоннеля»: главное из выступления Путина в Сарове
Владимир Путин выступил перед сотрудниками атомных предприятий в Сарове, где расположен Российской федеральный ядерный центр. Он говорил о налаживании отношений с США, восстановлении Курской области и развитии атомной отрасли. Главные заявления президента — в подборке «Ъ».
Владимир Путин
Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ
О контактах с США
- Встреча с президентом Трампом на Аляске была содержательная и откровенная.
- С приходом Трампа в Белый дом в отношениях РФ и США «замаячил свет в конце тоннеля».
- Контакты РФ и США продолжаются на уровне министерств и компаний.
- Россия обсуждает с США возможность сотрудничества в Арктике и на Аляске.
- Полномасштабное восстановление отношений РФ и США зависит, прежде всего, от западных партнеров.
- Лидерские качества Трампа являются хорошим залогом для восстановления отношений РФ и США.
О контактах с другими странами
- Те, кто прекратил взаимодействие с Россией из-за политического давления, будут возвращаться.
- Российские ученые продолжают работать со специалистами из Европы.
- Россия может преодолеть все вызовы, и она это сделает.
О приграничье
- Курская область и другие приграничные регионы будут восстановлены.
- Правительство уже готовит программу восстановления пострадавших приграничных регионов России.
О развитии атомной отрасли
- Атомная отрасль является фундаментом развития российского государства.
- Ни у одной страны нет такого атомного ледокольного флота, как у России.
- «Росатом» — абсолютный лидер в мировой атомной энергетике, ни одна компания в мире не строит столько объектов.
- Россия не «сажает на крючок» другие страны при строительстве там атомных станций, а помогает создавать целую отрасль.
- Россия и сейчас сотрудничает с недружественными странами в атомной сфере, в том числе поставляет ядерное топливо.
- России нужны новые атомные ледоколы.
- Россия уже ведет работу в арктической зоне, богатой минеральными ресурсами.
- Россия находится на переднем крае развития технологий термоядерного синтеза.
- Многие страны мира заинтересованы в использовании Севморпути, было бы глупо его не развивать.
О своих мечтах
- О том, чтобы у вас (студентов «Росатома» — «Ъ») все получилось. Это моя работа, цель.