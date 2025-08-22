Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

«Замаячил свет в конце тоннеля»: главное из выступления Путина в Сарове

Владимир Путин выступил перед сотрудниками атомных предприятий в Сарове, где расположен Российской федеральный ядерный центр. Он говорил о налаживании отношений с США, восстановлении Курской области и развитии атомной отрасли. Главные заявления президента — в подборке «Ъ».

Владимир Путин

Владимир Путин

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Владимир Путин

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

О контактах с США

  • Встреча с президентом Трампом на Аляске была содержательная и откровенная.
  • С приходом Трампа в Белый дом в отношениях РФ и США «замаячил свет в конце тоннеля».
  • Контакты РФ и США продолжаются на уровне министерств и компаний.
  • Россия обсуждает с США возможность сотрудничества в Арктике и на Аляске.
  • Полномасштабное восстановление отношений РФ и США зависит, прежде всего, от западных партнеров.
  • Лидерские качества Трампа являются хорошим залогом для восстановления отношений РФ и США.

О контактах с другими странами

  • Те, кто прекратил взаимодействие с Россией из-за политического давления, будут возвращаться.
  • Российские ученые продолжают работать со специалистами из Европы.
  • Россия может преодолеть все вызовы, и она это сделает.

О приграничье

  • Курская область и другие приграничные регионы будут восстановлены.
  • Правительство уже готовит программу восстановления пострадавших приграничных регионов России.

О развитии атомной отрасли

  • Атомная отрасль является фундаментом развития российского государства.
  • Ни у одной страны нет такого атомного ледокольного флота, как у России.
  • «Росатом» — абсолютный лидер в мировой атомной энергетике, ни одна компания в мире не строит столько объектов.
  • Россия не «сажает на крючок» другие страны при строительстве там атомных станций, а помогает создавать целую отрасль.
  • Россия и сейчас сотрудничает с недружественными странами в атомной сфере, в том числе поставляет ядерное топливо.
  • России нужны новые атомные ледоколы.
  • Россия уже ведет работу в арктической зоне, богатой минеральными ресурсами.
  • Россия находится на переднем крае развития технологий термоядерного синтеза.
  • Многие страны мира заинтересованы в использовании Севморпути, было бы глупо его не развивать.

О своих мечтах

  • О том, чтобы у вас (студентов «Росатома» — «Ъ») все получилось. Это моя работа, цель.

Новости компаний Все