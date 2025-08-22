«Замаячил свет в конце тоннеля»: главное из выступления Путина в Сарове

Владимир Путин выступил перед сотрудниками атомных предприятий в Сарове, где расположен Российской федеральный ядерный центр. Он говорил о налаживании отношений с США, восстановлении Курской области и развитии атомной отрасли. Главные заявления президента — в подборке «Ъ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владимир Путин

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Владимир Путин

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

О контактах с США

Встреча с президентом Трампом на Аляске была содержательная и откровенная.

С приходом Трампа в Белый дом в отношениях РФ и США «замаячил свет в конце тоннеля».

Контакты РФ и США продолжаются на уровне министерств и компаний.

Россия обсуждает с США возможность сотрудничества в Арктике и на Аляске.

Полномасштабное восстановление отношений РФ и США зависит, прежде всего, от западных партнеров.

Лидерские качества Трампа являются хорошим залогом для восстановления отношений РФ и США.

О контактах с другими странами

Те, кто прекратил взаимодействие с Россией из-за политического давления, будут возвращаться.

Российские ученые продолжают работать со специалистами из Европы.

Россия может преодолеть все вызовы, и она это сделает.

О приграничье

Курская область и другие приграничные регионы будут восстановлены.

Правительство уже готовит программу восстановления пострадавших приграничных регионов России.

О развитии атомной отрасли

Атомная отрасль является фундаментом развития российского государства.

Ни у одной страны нет такого атомного ледокольного флота, как у России.

«Росатом» — абсолютный лидер в мировой атомной энергетике, ни одна компания в мире не строит столько объектов.

Россия не «сажает на крючок» другие страны при строительстве там атомных станций, а помогает создавать целую отрасль.

Россия и сейчас сотрудничает с недружественными странами в атомной сфере, в том числе поставляет ядерное топливо.

России нужны новые атомные ледоколы.

Россия уже ведет работу в арктической зоне, богатой минеральными ресурсами.

Россия находится на переднем крае развития технологий термоядерного синтеза.

Многие страны мира заинтересованы в использовании Севморпути, было бы глупо его не развивать.

О своих мечтах