Путин: Россия делает все, чтобы прекратить войну

Президент Владимир Путин заявил, что Россия делает все, чтобы прекратить войну, начатую в 2014 против населения Донбасса. По его словам, западные страны утверждают, что войну развязала Россия, хотя она началась 11 лет назад против мирных жителей.

«Там, конечно, пропаганда работает, мозги промывают, говорят о том, что мы начали войну, забывая о том, что они сами начали войну в 2014 году, когда начали использовать танки и авиацию против мирного населения Донбасса»,— сказал господин Путин во время встречи с сотрудниками предприятий российской атомной отрасли (цитата по сайту Кремля).

Глава государства добавил, что сохранение собственного суверенитета является самым важным для России.

