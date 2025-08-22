Признание иноагентом политолога Маркова связали с его заявлениям в Азербайджане

Источник «Ъ» в администрации президента России сказал, что решение о внесении политолога Сергея Маркова в реестр иностранных агентов может быть связано со скандалом, в который он попал в конце июля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сергей Марков (признан иноагентом)

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Сергей Марков (признан иноагентом)

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

На фоне обострения российско-азербайджанских отношений Сергей Марков (внесен в реестр иностранных агентов) побывал на медиафоруме в Ханкенди, где выступал президент Азербайджана Ильхам Алиев. Общаясь с журналистами, господин Марков (внесен в реестр иностранных агентов) тогда назвал его «блестящим интеллектуалом» и, «без сомнения, одним из наиболее опытных лидеров современного мира».

Эксперт говорил, что господин Алиев «представляет страну-победителя», поскольку Азербайджан «вчистую» победил в войне и полностью «освободил территорию Карабаха». «В этом смысле у него многие другие лидеры хотели бы поучиться, знать, в чем же секрет победы»,— заявил политолог.

Минюст внес Сергея Маркова в реестр иностранных агентов 22 августа.

Подробнее — в материале «Ъ» «Свой среди иноагентов».