Минюст признал иноагентами священника и стримера из Санкт-Петербурга

Министерство юстиции РФ внесло в реестр иностранных агентов двух петербуржцев: бывшего секретаря Испано-Португальской епархии Андрея Кордочкина и стримера Дмитрия Нюберга. Соответсвующая информация появилась на сайте ведомства.

Протоиерей Андрей Кордочкин (признан иноагентом) с 2003 года служил настоятелем Рождественского прихода в Мадриде, а после постройки храма Марии Магдалинины и придания ему статуса кафедрального стал ключарем собора и секретарем Испано-Португальской епархии. В феврале 2022 года он подписал обращение священнослужителей РПЦ с призывом к примирению, после чего неоднократно осуждал СВО и критиковал РПЦ. В 2023 году Андрей Кордочкин (признан иноагентом) был запрещен в служении и перешел во Вселенский патриархат.

Блогер и стример Дмитрий Нюберг (признан иноагентом) был задержан во время протестов в Москве 24 февраля 2022 года, на него составили административный протокол. В марте того же года Дмитрий (признан иноагентом) заявил об отъезде из России. На протяжении последних лет он активно выступал против руководства РФ и СВО.

Также в список иноагентов попали проекты «Тамиздат» и «Алиф ТВ», политолог Сергей Марков и активистка Раджана Дугарова.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что бывшего иеромонаха РПЦ из Петербурга Иоанна Курмоярова признали иноагентом.

Артемий Чулков