Под единым флагом

Парламентские партии 22 августа вместе со всей страной отметили День Государственного флага Российской Федерации. «Единая Россия» (ЕР) и «Справедливая Россия — За правду» провели мероприятия в регионах, ЛДПР подготовила тематический законопроект, а «Новые люди» использовали нейросети. Только КПРФ, традиционно отвергающая этот праздник, торжества проигнорировала.

ЕР провела мероприятия в большинстве регионов страны. Так, штабы общественной поддержки партии организовали для молодежи «разговоры о важном» с акцентом на значимость «патриотизма, традиционных российских ценностей, русского языка и культуры, правды о Великой Отечественной войне и других героических вехах истории России».

В ряде субъектов прошли уличные мероприятия. Например, в Тверской области активисты «Молодой гвардии» развернули триколор и георгиевскую ленту у Ржевского мемориала.

В Крыму участники патриотического забега «Флаг державы — символ славы» водрузили флаг на одной из скал, активисты в ХМАО — на высшей точке моста «Красный дракон».

Несколько мероприятий ЕР провела с вовлечением участников СВО. В частности, в Подмосковье парламентарии на встрече с ветеранами и женами военнослужащих обсудили меры поддержки бойцов и патриотическое воспитание молодежи, а в Мурманске с семьями участников СВО встретились активисты партии.

ЛДПР провела митинг в Москве. Несколько сотен активистов собрались на Хитровской площади. К традиционным для таких мероприятий партийным знаменам участники добавили многочисленные триколоры. Со сцены выступили столичные музыканты, а также руководители фракции. Специально к празднику фракция ЛДПР в Госдуме разработала законопроект, предусматривающий обязательное размещение триколора на всех новых купюрах и документах государственного образца, сообщил председатель партии Леонид Слуцкий: «Если чиновники еще не додумались до этого, то мы подскажем».

По словам господина Слуцкого, все больше россиян размещают флаг страны над домами. «Раньше такого не было, и такую любовь ЛДПР приветствует»,— указал политик, призвав «всех наших граждан следовать этому примеру».

День флага, по мнению партийца,— важнейший праздник, символизирующий «силу, суверенитет и тысячелетнюю историю России».

«Справедливая Россия — За правду» также организовала торжественные мероприятия в регионах, сообщил “Ъ” лидер эсеров Сергей Миронов. К примеру, в Екатеринбурге члены партийной молодежки рассказывали гражданам в центре города об истории триколора. Для справедливороссов флаг — «национальный символ, который связывает настоящее с прошлым и будущим страны», добавил Сергей Миронов: «Сегодня трехцветное знамя стало еще и символом героизма и стойкости наших бойцов».

«Новые люди» провели мероприятия в Москве, Екатеринбурге, Новосибирске, Ростове-на-Дону и Костроме. В рамках акции «Россия в сердечке» партийцы установили фотокабины в парках и пригласили прохожих сделать праздничные снимки, изобразив руками символ сердца. Далее компьютер окрашивал получившиеся сердца в цвета триколора и печатал получившийся снимок.

И только КПРФ, известная скептическим отношением к празднику, никаких мероприятий к нему не приурочивала.

