Дорогих займов осталось меньше половины

Рост рынка МФО во втором квартале обеспечили умеренные займы с полной стоимостью кредита (ПСК) ниже 100%, чей объем вырос на 12,5%. Доля дорогих кредитов (150%+) впервые упала ниже 50%, хотя именно их заемщики чаще попадают в долговую спираль.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Банк России 22 августа опубликовал тенденции на рынке МФО. Согласно им, рост выдач во втором квартале 2025 года произошел в большей степени за счет займов с умеренным значением ПСК. Так, объем займов, выданных гражданам, с ПСК менее 100% годовых вырос по отношению к предыдущему кварталу на 12,5%, до 189 млрд руб., составив 41,1% в структуре потребительских выдач.

Чаще всего такие займы брали на покупку товаров на маркетплейсах и торговых онлайн-площадках.

При этом объем выдач кэптивных МФО (связанных с банками и маркетплейсами) вновь превысил показатели независимых МФО, у которых выдачи снижаются второй квартал подряд. Впрочем, по мнению экспертов, в скором времени темпы роста кэптивных МФО замедлятся (см. “Ъ” от 20 августа).

Объем выдачи займов МФО с ПСК в диапазоне от 100% до 150% вырос за второй квартал 2025 года втрое вследствие завершения моратория на ограничение ПСК, действовавшего в первом квартале 2025 года, и возвращения ставок к среднерыночному уровню. При этом доля наиболее дорогих займов с ПСК 150%+ сократилась во втором квартале 2025 года до 47,6%, впервые опустившись ниже половины от квартальных потребительских выдач МФО.

По словам гендиректора «А Деньги» Олега Гришина, в категорию ПСК 150%+, как правило, попадают займы с коротким сроком и высоким кредитным риском. Чаще всего это займы «до зарплаты» до 30 тыс. руб., отмечают в СРО «МиР».

Как отмечает Олег Гришин, общая платежная дисциплина клиентов улучшается, в том числе благодаря увеличению доли клиентов, ранее кредитовавшихся в банках.

Сейчас все больше компаний фокусируется на более длительных продуктах (от двух месяцев до года вместо 30 дней) с умеренной ставкой, добавляет он.

В СРО «МиР» прогнозируют, что доля займов с ПСК ниже 100% будет постепенно увеличиваться. «Это связано с совокупностью факторов: законодательные новации, расширение линейки продуктов для постоянных клиентов в сторону их максимальной схожести с банковскими, а также желание сохранить клиента внутри компании»,— отмечают там. Вместе с тем доля займов с ПСК 150%+, напротив, будет снижаться, считает Олег Гришин.

По данным ЦБ, среди потребительских выдач с четвертого квартала 2024 года по первый квартал 2025 года по состоянию на 30.06.2025 погашено 59%. Однако в большинстве случаев (48% выдач) заемщик после погашения действовавших займов оформлял новые и попадал в цепочки займов, а в 20% случаев объем его долгов при этом возрастал. При этом в долговую спираль попадали заемщики, имевшие наиболее дорогие займы. Среди заемщиков, имеющих только микрозаймы с ПСК менее 100%, преобладают граждане, оформившие договор в банковских или кэптивных МФО на приобретение товаров на крупнейших маркетплейсах и торговых площадках.

Для снижения закредитованности граждан Госдума рассматривает законопроект, в соответствии с которым планируется введение с 2026 года ограничений на количество одновременно действующих дорогих займов у человека. Планируется введение сначала «двух займов в руки», далее — «одного займа в руки» и трехдневного периода охлаждения между ними.

Елена Ванюшина