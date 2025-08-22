Чем известен признанный иноагентом политолог Сергей Марков

22 августа Минюст признал иностранным агентом политолога Сергея Маркова. Основанием для решения стало «распространение недостоверной информации о принимаемых органами публичной власти РФ решениях и проводимой ими политике». Подробности биографии политолога — в справке “Ъ”.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Политолог Сергей Марков (признан иноагентом)

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Политолог Сергей Марков (признан иноагентом)

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Родился 18 апреля 1958 года в г. Дубна Московской области. С 1974 по 1977 год работал слесарем на Дубненском машиностроительном заводе (производит ракетную и авиационную технику). С 1977 по 1980 год проходил срочную службу в пограничных войсках в Заполярье, лейтенант запаса. В 1986 году с отличием окончил философский факультет МГУ им. М. В. Ломоносова. В 1995 году защитил кандидатскую диссертацию на тему «Формирование многопартийной системы в России».

С 1986 по 1989 год — преподаватель в филиале МИРЭА в Дубне. С 1989 по 2011 год — научный сотрудник, доцент кафедры государственной политики МГУ, преподавал на факультетах политологии и философии. С 2011 по 2013 год — проректор по связям с госорганами Российского экономического университета им. Г. В. Плеханова. Профессор МГИМО. Также преподавал в ВШЭ. Читал курсы «Теория и практика СМИ», «Авторитарные режимы», «Современный политический процесс в России», «Особенности российского и мирового политического консалтинга».

С 1990 по 1999 год — сотрудник и старший научный консультант Национального демократического института по международным отношениям (признан нежелательной организацией в РФ) в США. В 1993 году проходил стажировку в университете Висконсин-Мэдисон в США. С 1994 по 1997 год работал научным сотрудником Московского центра Карнеги (признан иноагентом и нежелательной организацией).

С 1996 года по настоящее время — основатель и директор Института политических исследований (ИПИ). В 1998 году создал международный экспертно-политический форум «Форос» в Крыму, президентом которого до сих пор является. С 1997 по 2007 год — исполнительный директор Ассоциации центров политического консультирования.

В 2007–2011 годах — депутат Госдумы РФ V созыва от партии «Единая Россия». Был заместителем председателя Комитета по делам общественных объединений и религиозных организаций и членом постоянной делегации Госдумы в Парламентской ассамблее Совета Европы. В 2012 году — доверенное лицо кандидата в президенты РФ Владимира Путина. С 2006 по 2017 год трижды входил в Общественную палату РФ, где занимался вопросами международного сотрудничества и общественной дипломатии.

Автор многочисленных публикаций и книг. Участник общественно-политических программ на телеканалах «Россия 1», «Россия 24», НТВ, а также на радио «Комсомольская правда» и «Эхо Москвы». В 2016 и 2017 годах в рейтинге системы «Медиалогия» признавался самым цитируемым российским политическим экспертом в мировых СМИ.

Имеет Благодарность президента РФ (2008) за большой вклад в развитие институтов гражданского общества и обеспечение защиты прав и свобод человека и гражданина.

В 2008 году без объяснения причин получил отказ на въезд на территорию Украины. В 2018 году внесен в санкционные списки Украины. В 2022 году внесен в санкционные списки Канады за поддержку СВО.

В июле 2025 года в период обострения политического конфликта между Москвой и Баку посещал медиафорум в Азербайджане, где комплементарно высказывался в адрес президента страны Ильхама Алиева, чем спровоцировал критику в свой адрес со стороны патриотически настроенных российских блогеров.

Женат, есть дочь.

Дмитрий Квасов