Осужденный за драку белгородский боец попросил об УДО

Спортсмен Иван Емельяненко, который является младшим братом бойцов MMA Федора и Александра Емельяненко, подал в Алексеевский райсуд Белгородской области ходатайство об условно-досрочном освобождении из колонии, где он отбывает срок за причинение тяжкого вреда здоровью (ч. 1 ст. 111 УК РФ). Согласно картотеке дел, материал будет рассмотрен 10 сентября.

В начале этого года Белгородский облсуд оставил в силе в силе приговор Старооскольского горсуда, который в декабре назначил Емельяненко полтора года лишения свободы в колонии и взыскал с него 500 тыс. руб. В основу уголовного дела легли обстоятельства, произошедшие весной 2024-го. Боец тогда встретился с неким человеком, оскорблявшим его самого и его близких. Во время встречи мужчина оскорбил спортсмена. В ответ Емельяненко ударил потерпевшего несколько раз по лицу кулаком. Оппонент бойца получил несколько переломов костей лица.

Во время рассмотрения дела Иван Емельяненко признал вину и извинился перед потерпевшим. Тот принял извенения и просил суд не лишать спортсмена свободы.

Весной ТАСС писал, что Емельяненко отбывает срок в белгородской колонии. По данным издания, спортсмен работает в швейном цехе.

Владимир Зоркий