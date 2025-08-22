«Роскосмос» показал видео с мышами в невесомости

Пресс-служба «Роскосмоса» опубликовала видеозапись, которая была сделана на борту спутника «Бион-М» № 2. 20 августа на спутнике отправили в космос мышей, муравьев, дрозофил, культуры клеток, водоросли и растения. Распространенное видео было сделано на камеры, установленные в боксе с мышами.

Цель миссии — проверить, как невесомость и радиация влияют на живые организмы. «Бион-М» №2 находится на солнечносинхронной орбите на высоте около 380 км. На этой же высоте располагается МКС, но уровень радиации на траектории биоспутника значительно выше из-за выбранного наклонения орбиты. В космосе спутник пробудет около месяца.