Reuters: Сирия решила не отказываться от печати денег в России

Власти Сирии договорились с российской госкомпанией «Гознак» о печати новых банкнот. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники. В мае агентство передавало, что Сирия планирует отказаться от печати банкнот в России и наладить сотрудничество с ОАЭ и Германией.

По словам собеседников Reuters, сделка с «Гознаком» была заключена в конце июля, когда сирийская делегация посетила Москву.

Запуск новых сирийских банкнот в обращение запланирован на 8 декабря. В прошлом году в этот день антиправительственные войска вошли в Дамаск и объявили о свержении бывшего президента страны Башара Асада. На новых банкнотах уберут два нуля с целью укрепления сирийского фунта. С 2011 года валюта потеряла более 99% стоимости, отмечает агентство.

Впервые Россия стала печатать банкноты для Сирии в 2012 году. Ранее этим занималась дочерняя компания австрийского центрального банка. Сотрудничество прекратилось, когда Евросоюз наложил на Сирию санкции из-за противостояния режима Башара Асада и оппозиции.