Politico: Трамп признает необходимость уступок Украины по соглашению с РФ

Президент США Дональд Трамп полагает, что Украина будет вынуждена согласиться на мирное соглашение, в значительной степени соответствующее условиям России, сообщает газета Politico со ссылкой на высокопоставленного чиновника Белого дома.

Фото: Kevin Lamarque / File Photo / Reuters

Фото: Kevin Lamarque / File Photo / Reuters

По словам собеседника издания, господин Трамп считает, что для завершения войны Украина должна принять условия, предложенные Россией. Источники газеты отмечают, что господин Трамп не планирует оказывать давление на Россию, полагая, что обладает большими рычагами влияния на Украину и ее европейских союзников.

Экс-чиновник администрации Трампа в интервью Politico подчеркнул, что Дональд Трамп считает Россию имеющей преимущество в конфликте, что требует уступок для достижения мирных переговоров. Он добавил, что Украина сильно зависит от США в плане поставок оружия и разведданных, что дает больше рычагов давления для принуждения к соглашению.