Организатор велогонок Cyclingrace стал владельцем спортшколы I Love Supersport

Организатор серии российских велогонок Cyclingrace Дмитрий Васильков приобрел контрольный пакет акций международной частной школы по циклическим видам спорта I Love Supersport. Об этом сообщила пресс-служба Cyclingrace.

I Love Supersport (ранее — I Love Running) специализируется на обучении и подготовке в беге, велоспорте, плавании и лыжном спорте. В России и странах ближнего зарубежья насчитывается около 30 филиалов школы.

Компания Cyclingrace занимается организацией спортивных веломероприятий в России, в том числе ежегодный заезд по Садовому кольцу. Также совместно с российским разработчиком программного обеспечения WattAttack проводятся phygital-турниры по велоспорту.

Арнольд Кабанов