Приговоренный за драку боец MMA Иван Емельяненко подал прошение об УДО

Как выяснил «Ъ», в Алексеевский районный суд Белгородской области поступило прошение об УДО бойца смешанных единоборств и мастера спорта по рукопашному бою Ивана Емельяненко. В декабре прошлого года суд в Старом Осколе признал его виновным в причинении тяжкого вреда здоровью. За это спортсмена приговорили к 1,5 годам колонии общего режима и штрафу в размере 500 тыс. руб.

Дело было связано с конфликтом между господином Емельяненко и жителем Старого Оскола, оскорблявшего бойца. В марте 2024 года мужчины поговорили, после чего обидчик извинился. Однако позже он продолжил клеветать на мастера спорта и утверждал, что тот должен ему денег.

30 мая того же года господин Емельяненко заметил обидчика на улице и избил его. Потерпевший получил переломы костей носа и челюсти. Экспертиза сочла травмы тяжким вредом здоровью.

По подсчетам «Ъ», Иван Емельяненко отбыл половину своего срока. Рассмотрение ходатайства запланировано на 10 сентября.

Подробнее — в материале «Ъ».

Никита Черненко