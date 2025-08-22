Тамбовского дорожника подозревают в уклонении от уплаты налогов на 130 млн

В Тамбове возбуждено уголовное дело против гендиректора дорожно-строительной компании по подозрению в уклонении от уплаты налогов на 130 млн руб. (ч. 2 ст. 199 УК РФ, до двух лет лишения свободы). Об этом сообщил следственный комитет России по Тамбовской области. Представитель ведомства отказался комментировать «Ъ-Черноземье» фигуранта и название компании.

Следствие считает, что руководитель компании намеренно вносил ложные данные в налоговые декларации по НДС, создавая видимость финансовых отношений с контрагентами. Также в декларациях по налогу на прибыль указывались недостоверные сведения о приобретении товаров и услуг. Это позволило необоснованно применить налоговые вычеты и увеличить расходы, что привело к уклонению от уплаты налогов за 2020–2022 годы на сумму более 130 млн руб.

«Следственные действия продолжаются. Власти работают над установлением всех обстоятельств дела и возмещением причиненного ущерба»,— рассказали в ведомстве.

На этой неделе воронежский арбитраж начал производство по банкротному иску Федеральной налоговой службы к юрлицу дилерской группы «Мотор ленд» из-за требований в 695 млн руб.

