Путин прибыл в закрытый город Саров

Президент России Владимир Путин прибыл в город Саров в Нижегородской области, сообщает «РИА Новости». Там находится федеральный ядерный центр. В Сарове президент встретится с сотрудниками атомной отрасли и губернатором Глебом Никитиным.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владимир Путин

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Владимир Путин

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Владимир Путин планирует посмотреть выставку «Научно-образовательная инфраструктура в городах особого назначения» и возложить цветы к памятнику Юлию Харитону, одному из создателей советского атомного проекта.

Последний визит президента в Саров был в сентябре 2023 года. Ранее он посещал город в 2003, 2012, 2014 и 2020 годах. Главная задача федерального ядерного центра в Сарове — обеспечение и поддержание надежности и безопасности ядерного оружия страны.