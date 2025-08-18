Индекс букета к 1 сентября в Петербурге в этом году вырос на 2,8 пункта

По данным Росгосстраха, индекс букета к 1 сентября в Петербурге увеличился на 2,8 пункта и достиг 10,8. Такой показатель отражает соотношение общих затрат на подготовку детей к школе и расходов на цветы — традиционный подарок учителям в День знаний.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

В 2025 году 78% родителей планируют приобрести букеты для педагогов. Средние траты варьируются от 1 тыс. до 3 тыс. рублей. При этом 36% респондентов отдают предпочтение общему букету от класса, 26% — индивидуальному подарку, 16% собираются подарить цветы нескольким учителям. Доля отказавшихся от букета составила 22%.

Цены на цветы по сравнению с прошлым годом, по мнению петербуржцев, выросли в среднем на 5-10% (41%), 10-15% подорожание отметили 20% респондентов, более чем на 15% — 6%. Траты на букет распределяются таким образом: до 1 тыс. рублей планируют потратить 29% родителей, от 1 до 3 тыс. рублей — 31%, от 3 до 5 тыс. рублей — 38%. Также 2% респондентов собираются использовать цветы из собственного сада. Одни из самых популярных цветов остаются хризантемы (34%), герберы (23%) и розы (19%).

При этом расходы на букет — далеко не единственный пункт школьного бюджета. На подготовку к учебному году 30% семей готовы потратить от 10 до 20 тыс. рублей, 36% — от 20 до 30 тыс. рублей, еще 17% — свыше 30 тыс. рублей.

Прежде «Ъ-СПб» писал, что почти половина петербуржцев собирают детей в школу в последний момент.

Александра Хренкова