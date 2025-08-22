Энергоблок Нововоронежской АЭС возобновил работу после отключения

Седьмой энергоблок Нововоронежской АЭС (филиал АО «Концерн Росэнергоатом», электроэнергетический дивизион «Росатома») включен в сеть после кратковременного отключения из-за сработавшей электрической защиты генератора, сообщила пресс-служба предприятия.

Специалисты станции восстановили 100-процентную мощность энергоблока. АЭС полностью находится в работе и несет нагрузку 3 380 МВт. Нарушений условий безопасной эксплуатации нет.

Накануне в областном краеведческом музее открылась фотовыставка, посвященная истории развития Нововоронежской АЭС.