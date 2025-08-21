Нововоронежские атомщики «работают» даже во сне

20 августа, в день 80-летия атомной промышленности, в Воронежском областном краеведческом музее открылась фотовыставка «От первой АЭС до современной генерирующей компании». Экспозиция включает в себя 18 фоторабот, рассказывающих о ключевых моментах развития первой в стране промышленной АЭС с водо-водяными энергетическими ректорами (ВВЭР).

Фото: Роман Пышкин, пресс-служба НВ АЭС

«Советские ученые показали пример всему миру, что атом можно использовать в мирных целях. Наша экспозиция - возможность заглянуть в прошлое и сравнить с современностью», – отметил директор музея Нововоронежской АЭС Валерий Кузнецов.

Первыми зрителями фотовыставки стали ветераны-атомщики, которые стояли у истоков Нововоронежской АЭС. На экспозиции представлены современные фотографии, сделанные сотрудниками Управления коммуникаций НВАЭС Романом Пышкиным и Ольгой Мартыновой, а также архивные снимки, погрузившие гостей в атмосферу прошлого.

«Я проработал на АЭС 49 лет. Помню, какое ошеломляющее впечатление на меня произвела атомная станция, когда я оказался на ней впервые. Меня провели по машинному залу первого блока, и я подумал: «Как это все можно познать? Столько оборудования!». А потом ничего, потихоньку дорос до того, что руководил ремонтом в реакторном цехе пятого энергоблока. Сейчас я на пенсии, но все равно порой работаю даже во сне. Это естественно, у меня с АЭС вся сознательная жизнь связана. А теперь там работают и мои дети», – поделился воспоминаниями ветеран НВ АЭС, бывший заместитель начальника цеха по ремонту вращающихся механизмов Иван Примаков.

Фото: Роман Пышкин, пресс-служба НВ АЭС

На открытие выставки пришли известные общественные деятели Воронежской области. Среди них член геральдической комиссии при губернаторе Воронежской области, краевед, писатель Александр Юрасов.

«Нововоронеж является передовым городом науки. Здесь собраны и воплощены в реальность все замечательные мысли ученых, на Нововоронежской АЭС работают самые современные энергоблоки. Жители региона и атомграда должны гордиться городом», – сказал он.

Фотовыставка будет работать до 20 сентября. Ознакомиться с ней могут все желающие.