«РСХБ-страхование» не смогло обжаловать выплату белгородскому заводу сапфиров

19-й арбитражный апелляционный суд отклонил жалобу «РСХБ-страхование» по делу о компенсации застрахованного имущества белгородскому заводу синтетических сапфиров «Монокристалл» (входит в АО «Концерн "Энергомера"»). Суд оставил в силе решение Арбитражного суда Москвы от 14 апреля, согласно которому страховщик обязан выплатить 140,1 млн руб. Это следует из картотеки арбитражных дел.

Поводом для спора стал пожар, произошедший 27 мая 2023 года на производственных мощностях завода, расположенных в городе Шебекино Белгородской области. В результате возгорания было повреждено технологическое оборудование предприятия. На момент происшествия оно находилось под защитой нескольких договоров страхования, заключенных с АО «РСХБ-Страхование». Выгодоприобретателем по части соглашений являлся Сбербанк на сумму 53,3 млн руб., так как банк выступал залогодержателем части активов. Это было связано с обязательствами ООО «БЗС "Монокристалл"» перед кредитной организацией.

Истец обратился в страховую компанию с заявлением о выплате возмещения, предоставив подтверждающие документы. Но «РСХБ-Страхование» отказалось удовлетворить требования. Это послужило основанием для обращения «Монокристалла» в арбитражный суд 16 января 2024 года. В итоге первая инстанция встала на сторону завода и обязала страховщика перечислить компенсацию в размере 86,8 млн и 53,3 млн руб.

В начале недели 19-й арбитражный апелляционный суд оставил без удовлетворения жалобу «Ингосстраха» на решение Арбитражного суда Москвы о взыскании 37 млн руб. страховой выплаты шебекинскому заводу.

Анна Швечикова