Из Коста-Рики экстрадируют обвиняемого в мошенничестве экс-главу «Электрона»

Правоохранители Коста-Рики экстрадируют в Россию по требованию Генпрокуратуры бывшего генерального директора ООО «Электрон» Камала Кимпаева. В РФ его обвиняют в мошенничестве и легализации преступных доходов. Об этом сообщила пресс-служба надзорного ведомства.

Как считает следствие, господин Кимпаев вступил в преступный сговор с фактическим руководителем «Электрона» Замиром Абдурагимовым. Вместе они от имени фирмы взимали плату с клиентов ПАО «Россети Северный Кавказ». Всего они похитили почти 830 млн руб.

Для легализации средств злоумышленники в 2020-2021 годах заключили договор на поставку бытовой и цифровой техники с ООО «Электробыт-М». На его счет перевели свыше 26 млн руб.

Дело против господина Абдурагимова уже рассматривается в суде. 1 августа 2025 года «Ъ» стало известно, что дагестанская прокуратура проверяет смену руководства энергосбытового ООО «Каспэнергосбыт». Ее новым гендиректором стал Замир Абдурагимов. Экс-руководители компании считают, что назначение произошло с нарушением закона.

Подробнее — в материале «Ъ» «Подсудимый пошел на назначение».

Никита Черненко