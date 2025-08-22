В «Дружбу» снова вмешиваются

Дональд Трамп возмущен ударами Украины по «Дружбе». Поставки нефти по трубопроводу вновь остановлены — третий раз за две недели. О реакции американского президента на очередную атаку ВСУ сообщает офис премьер-министра Венгрии. «Дональд Трамп сообщил Виктору Орбану, что очень зол из-за действий Киева», — говорится в заявлении. О повреждении участка трубы на российско-белорусской границе сегодня сообщили власти Венгрии и Словакии. Будапешт и Братислава — главные европейские получатели российского сырья по «Дружбе». Страны предупредили, что транзит топлива может остановиться минимум на пять дней. Они направили письмо в Еврокомиссию с требованием заставить Украину прекратить атаки по нефтепроводу.

Предыдущий раз работа «Дружбы» останавливалась 18 августа. Тогда пострадала электроподстанция, на восстановление которой ушло два дня. 13 августа Будапешт обвинил Киев в ударе по объекту в Брянской области. Обращения к властям Евросоюза, вероятно, — самый эффективный способ решить проблему, считает независимый эксперт нефтегазового рынка Дмитрий Лютягин: «Относительно недавно была повреждена подстанция. Ее достаточно долго восстанавливать, но можно всегда давать резервные источники питания. Если мы говорим про сегодняшний инцидент, по сообщениям, идет повреждение самой трубопроводной системы. Если не задеты перекачивающие станции и повреждения касаются только трубопроводной части, ремонт может занять до недели, в зависимости от характера или протяженности повреждения. Есть запасные части, которые необходимы, чтобы проводить оперативные ремонтные работы.

На самом деле если повреждения в течение недели можно устранить, то наверстать их не составляет проблем. Я думаю, что глобальные рынки на данную ситуацию не будут реагировать. Если мы говорим про ответственные участки трубопровода, такие как перекачивающие станции, энергетическая инфраструктура, то их защитой можно заниматься как пассивными мерами — натягиванием различного рода конструкций, которые позволяют предотвратить попадание тех же самых дронов, — или активными — это установка соответствующих военных аппаратов, которые позволяют предотвращать попадание по этим объектам.

Что касается линейной части трубопровода, она достаточно протяженная, и защита такой инфраструктуры этими мерами, скорее всего, менее эффективна, чем получить повреждение и обеспечить его ремонт. Переговорный процесс между Словакией, Венгрией и Украиной в отношении ненападения на соответствующие инфраструктурные объекты мог бы эту проблему решить».

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто удар по нефтепроводу «Дружба» назвал «атакой на энергетическую безопасность» Венгрии и «очередной попыткой втянуть страну в войну». Реакция Дональда Трампа может повлиять на позицию Киева, полагает директор Центра европейской информации Николай Топорнин: «Венгрия и Словакия направили в Брюссель письмо, в котором просили повлиять на Киев, чтобы в будущем таких ударов по нефтепроводу "Дружба" не осуществлялось. Информация дошла и до Белого дома. Дональд Трамп уже на нее отреагировал, причем резко негативно, был очень опечален.

Очевидно, что реакцию Трампа Киев без внимания не оставит. Такого рода действия подрывают "мирный план" президента США.

Россия, конечно, тоже очень недовольна тем, что нефтепровод на несколько дней будет выведен из строя, поскольку это контрактные обязательства. Реакция Белого дома может в какой-то степени отрезвить Киев. Все-таки здесь речь идет о некой военной логике. Я думаю, что сейчас начнутся рабочие переговоры. Киев наверняка выйдет на контакт с Вашингтоном. Потому что это не только наносит ущерб энергоинфраструктуре обеих стран, но и подрывает процесс мирного урегулирования. Трамп может прибегнуть к каким-то мерам. Можно предположить, что это могут быть и новые санкции, и ограничения действий в отношении и Москвы, и Киева».

Об ударе ВСУ по Брянской области сообщил и губернатор региона Александр Богомаз. По его словам, на некоем объекте топливной инфраструктуры произошло возгорание в результате атаки реактивными снарядами и беспилотниками. По данным Минобороны, за ночь над территорией России ПВО сбили 54 дрона, 19 из них — над Брянской областью.

Ульяна Горелова, Анна Кулецкая