Минюст объявил иноагентом политолога Сергея Маркова

Министерство юстиции внесло в реестр иностранных агентов бывшего советника Кремля, политолога Сергея Маркова. Основания для включения — участие в создании и распространение материалов иноагентов, распространение материалов нежелательных организаций, участие в качестве респондента на площадках иноагентов, распространение недостоверной информации о действиях российских властей, говорится на сайте ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сергей Марков (признан иноагентом)

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Сергей Марков (признан иноагентом)

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Помимо Сергея Маркова, 22 августа в реестр включили: протоиерея Андрея Кордочкина, ранее запрещенного в служении, блогера и музыканта Дмитрия Нюберга, историка и активиста Раджана Дугарова, проекты «Алиф ТВ» и Tamizdatproject.org. В то же время распоряжением Минюста из реестра был исключен фонд содействия устойчивому развитию «Серебряная тайга» в связи с ликвидацией.