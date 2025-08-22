Суд просят расторгнуть заем на 112 млн руб. по делу о взятке Тимуру Иванову

Как выяснил «Ъ», тульская компания «Проопт» обратилась в арбитражный суд Москвы с просьбой расторгнуть договор займа между ООО «Олимпситистрой» и ООО «Агрокомплекс Русское село». В его рамках первая компания, чьим владельцем является Александр Фомин, выделила 112 млн руб. По его мнению, сделку заключили лишь для конспирации дачи взятки бывшему заместителю министра обороны Тимуру Иванову.

Иск о расторжении договора, заключенного в июле 2022 года, подал гендиректор «Проопта» Николай Горин. После выдачи займа на счет компании вернули 31,8 млн руб. «с целью придания правомерного вида гражданско-правовой сделки». Однако «Проопт» считает неприемлемым дальнейшее исполнения обязательств по договору, так как это делает истца «опосредованно причастным к совершению преступления».

Адвокат господина Иванова Денис Балуев рассказал «Ъ», что экс-замминистра не имел никакого отношения к сделке. По его словам, она не была связана с госконтрактами и является «чисто коммерческой». Он также назвал удивительным, что заимодавец настаивает лишь на расторжении сделки и не просит взыскать с ответчика деньги.

