Петербуржцам обещают дождливую погоду 22 августа из-за циклона

Во второй половине дня 22 августа в Петербурге пройдут дожди, местами с грозами. Причина в приближающемся с Запада циклоне. Об этом сообщил ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус в своем Telegram-канале.

Фото: Майя Жинкина, Коммерсантъ

Температура воздуха в Северной столице составит +17…+19 градусов, в Ленинградской области +15…+20 градусов. Ветер южный 4-9 м/с. Атмосферное давление будет падать и составит 753 мм рт. ст., что ниже нормы.

В субботу, 23 августа временами ожидаются дожди, ночью +10…+12 градусов, днём +16…+18 градусов.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что на прошлой неделе из-за грозы в Петербурге вводили «желтый» уровень погодной опасности.

Артемий Чулков