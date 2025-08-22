Воспитателя суворовского училища отправили под домашний арест по делу о насилии

Чкаловский районный суд в Екатеринбурге избрал меру пресечения для воспитателя Екатеринбургского суворовского военного училища В. Щекотова. Как сообщили в пресс-службе судов Свердловской области, он обвиняется в совершении насильственных действий сексуального характера в отношении несовершеннолетнего (п. «а» ч. 3 ст. 132 УК РФ).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

По версии следствия, обвиняемый пригласил несовершеннолетнего воспитанника к себе домой, где были совершены действия сексуального характера.

Суд постановил поместить В. Щекотова под домашний арест до 30 сентября. Отмечается, что постановление суда в законную силу не вступило и может быть обжаловано.

Полина Бабинцева