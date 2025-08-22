Тимура Иванова подозревают во взятке в 152 млн руб. под видом займа

«Ъ» стали известны подробности нового дела в отношении бывшего заместителя министра обороны Тимура Иванова. Как выяснилось, его подозревают в получении 152 млн руб., 112 млн руб. из которых были оформлены как заем для ООО «Агрокомплекс Русское село». Деньги выделила компания «Проопт», чьим фактическим владельцем является глава «Олимпситистрой» Александр Фомин.

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Тимур Иванов

О ранее неизвестном преступлении рассказал Сергей Бородин — гендиректор компании «Волжский берег» и соучредитель «Агрокомплекса Русское село». Он сделал это в рамках досудебного соглашения о сотрудничестве. Как заявил господин Фомин, на деле деньги перешли господину Иванову «за общее покровительство по службе».

Следствие считает, что «Проопт» в 2022 году перечислил 112 млн руб. из суммы взятки на счет «Агрокомплекса». Адвокат господина Иванова Денис Балуев, отрицая вину, допустил в разговоре с «Ъ», что оставшуюся сумму следствие получило путем сложения вклада в имущество «Русского села» на сумму 10 млн руб. и взноса в уставный капитал еще на 30 млн руб.

Никита Черненко