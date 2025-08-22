«Яндекс» пошел по складам

«Яндекс» (MOEX: YDEX) разработал прототип мобильного робота-комплектовщика с компьютерным зрением. Компания планирует запуск серийного производства с 2027 года. Участники рынка говорят, что на рынке уже представлены аналоги, и оценивают стоимость разработки до $250 тыс. В России сегмент складской робототехники пока отстает от мирового и в ближайшие годы достигнет 800–1500 единиц в год. Однако пока позволить себе таких роботов могут только крупные игроки из-за их высокой стоимости.

«Яндекс Роботикс» разработал прототип первого в России мобильного робота-комплектовщика с компьютерным зрением, рассказали “Ъ” в компании. По словам представителя «Яндекса», до конца 2026 года компания проведет пилотные проекты на складах российских ритейлеров и по их результатам с 2027 года планирует начать серийное производство. В компании ожидают, что их решение будет в 5–8 раз выгоднее, чем иностранные аналоги, например Stretch от Boston Dynamics стоимостью $300–500 тыс. Окупаемость, говорят в компании, составит три года, а мощность — 10 тонн груза в 12-часовую смену. В «Яндексе» отказались раскрыть объем инвестиций в проект и размер планируемой серии производства.

В «Яндекс Роботикс» утверждают, что программные и аппаратные части машины разработаны компанией: в ее основе — мобильная платформа от робота-инвентаризатора и манипулятор с вакуумным захватом, она оборудована камерами с системой компьютерного зрения, которые распознают объекты и оценивают их глубину и положение.

Стоимость такого прототипа собеседник “Ъ” на робототехническом рынке оценивает до $250 тыс.: «Это нормальная стоимость RnD. Базово аппаратная часть стоит от $35 тыс. до 50 тыс., а вот программная может достигать $100 тыс. в зависимости от того, на одного робота или на рой». По его словам, на отечественном рынке есть аналоги таких машин.

Другой собеседник “Ъ” на рынке оценивает стоимость подобного робота в серийном производстве примерно в $185 тыс.: «При всех затратах на разработку разовый прототип стоил сильно дороже».

«На сегодняшний день на рынке уже существует насколько решений для подобного класса задач, однако применение шестиосевого манипулятора в данном случае дает дополнительные возможности»,— считает руководитель RnD-направления компании Technored Артур Харьков. По его словам, сейчас подобных роботов себе могут позволить только крупные игроки на рынке, так как подобное оборудование обычно требует дополнительного ПО для управления, что значительно повышает себестоимость для средних и небольших игроков.

В Ozon “Ъ” сказали, что используют различных роботов собственной разработки. «Сейчас сконцентрированы на собственных решениях по автоматизации склада. Этим занимается команда Ozon Tech. Однако в рамках роботизации логистики мы не исключаем возможности сотрудничества с партнерами в дальнейшем»,— добавили в пресс-службе компании. “Ъ” направил запрос в Wildberries. «У Wildberries уже роботизировано 30% складских процессов, цель — 70%. "Яндекс Маркет" внедряет собственных роботов. Эти компании обладают масштабом для быстрой окупаемости — два-три года»,— считает исполнительный директор консультационной практики по закупкам и цепи поставок «ТеДо» Денис Бельский.

По его словам, глобально рынок складской робототехники оценивается в десятки миллиардов долларов и растет двузначными темпами.

«В России же этот сегмент пока отстает, но драйверы его развития очевидны: бум e-commerce, кадровый дефицит, рост затрат на персонал»,— говорит он. По оценке господина Бельского, в ближайшие год-два потребность рынка в автономных роботах может составить 800–1500 единиц в год. Дополнительным фактором роста робототехнического рынка выступает государство, добавляет он: «Минпромторг заявил о планах к 2030 году довести плотность роботизации до 145 роботов на 10 тыс. сотрудников, вложив около $1,7 млрд в создание центров робототехники и поддержку внедрений».

«Несмотря на то что разработка отечественная, пока до 80% комплектующих подобного робота иностранные, в России пока есть большие проблемы, например, с редукторами для моторов»,— напоминает собеседник “Ъ” на рынке.

Алексей Жабин