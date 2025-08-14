В Курской области из-за атак БПЛА ранены три человека

В результате атаки беспилотника ВСУ по автомобилю в деревне Свобода Рыльского района Курской области пострадала семейная пара. Об этом сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн в своем Telegram-канале. У обоих жителей диагностированы осколочные ранения средней степени тяжести.

В селе Званном Глушковского района в результате атаки БПЛА легкие ранения получил еще один курянин. В момент удара он ехал по дороге на велосипеде. Всех пострадавших доставили в Курскую облбольницу для оказания медпомощи.

Егор Якимов