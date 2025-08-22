ЦБ предложил стимулировать компании к IPO через льготы от государства

Банк России совместно с правительством обсуждает меры поддержки для компаний, чтобы стимулировать их выход на рынок акционерного капитала. Предложения по дополнительным мерам приоритетной поддержки регулятор направил в Минфин, Минэкономразвития и Минпромторг. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источники.

ЦБ предлагает установить для вышедших на биржу эмитентов приоритетный порядок участия в закупках, заявили собеседники агентства. Также таким компаниям, реализующим крупные инфраструктурные проекты, предлагается отдавать приоритет при выдаче госгарантий. Помимо этого регулятор предлагает выделить эмитентов в отдельную категорию получателей промышленной ипотеки по аналогии с технологическими компаниями, сообщают источники. Кроме того предлагается обеспечить им преимущественный доступ к площадкам бизнес-инкубаторов, индустриальных и технопарков. В регионах предлагается предоставлять эмитентам льготы при участии в программах аренды государственной и муниципальной недвижимости.

Центробанк планирует таким образом сделать привлечение средств через IPO более привлекательным, чем через оформление кредитов. В первую очередь предложения касаются эмитентов с не менее 15% акций в свободном обращении, уточнил один из собеседников «Интерфакса».

В июле ЦБ предложил обновить правила выхода компаний на IPO. Среди предложений регулятора — обязать компании раскрывать прогнозные показатели и информацию о плановом распределении акций между инвесторами.