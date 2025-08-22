Путин поздравил жену Алиева с днем рождения

Президент России Владимир Путин поздравил первого вице-президента Азербайджана Мехрибан Алиеву с днем рождения. Мехрибан Алиева — жена президента Азербайджана Ильхама Алиева.

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Ильхам и Мехрибан Алиевы

«Уважаемая Мехрибан Арифовна, примите сердечные поздравления по случаю Вашего дня рождения»,— приводит азербайджанское госагентство Azertag текст телеграммы Владимира Путина.

Владимир Путин пожелал Мехрибан Алиевой крепкого здоровья, счастья, благополучия и успехов в государственной деятельности. Он попросил передать привет Ильхаму Алиеву и всем членам их семьи.