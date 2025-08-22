Обозреватель “Ъ FM” Яна Лубнина рассказывает, как сервис помогает выбирать лучшие места на террасах кафе.

Найти лучшее место на веранде помогает приложение. Необычный проект французского IT-специалиста внезапно обрел популярность. Жан-Шарль Левенн просто хотел закрепить свои навыки разработки приложений и решить собственную проблему — ему хотелось быстро находить тень на террасах кафе в жаркие дни и так же быстро занимать выгодные места, чтобы погреться в солнечных лучах.

Так в 2020 году появилось приложение JveuxDuSoleil (буквально «Хочу солнца»). Автор использовал алгоритмы позиционирования солнца и данные о высоте зданий с открытой картографической платформы OpenStreetMap, пишет The Guardian. Все освещенные локации отображаются желтым, а кварталы с плотной застройкой, высокие здания и тени от них выглядят серыми. Пользователям разрешено уточнять, не выросло ли, например, поблизости раскидистое дерево, бросающее тень на любимое кафе. Совсем недавно число активных пользователей приложения превысило 1,3 тыс. человек. А в этом году JveuxDuSoleil посетило почти 20 тыс. человек всего за неделю. Это случилось в марте, после того как Франция пережила самый темный год за 30 лет в 2024 году.

Жителям российских городов о темноте и серости много рассказывать не нужно. Любопытно, что приложение работает по всему миру. В европейских столицах отмечены конкретные заведения с нужным уровнем освещенности. В Москве же, например, сервис не распознает облюбованные горожанами кофейни, зато также отражает все самые высокие здания и тени от них — сразу видно, какую набережную выбрать для прогулки в солнечную погоду. Приложение появилось во Франции в момент, когда популярность уличных кафе и бурных дискуссий на террасах стала идти на убыль. Местные опасаются, что эта культура рискует исчезнуть. Сервис JveuxDuSoleil как будто мотивирует людей вернуться к любимому занятию. В Москве же в последние годы уличные террасы разрастаются с самой ранней весны и остаются чуть ли не до первого снега. У нас не принято сидеть там часами с эспрессо за 200 руб., но все же гости порой задерживаются. Может, новые технологии дадут этой сфере толчок. И, кстати, солнечное приложение уже очень понравилось фотографам — так они могут выбрать лучшие локации для уличных съемок.

Яна Лубнина