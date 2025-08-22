Петербургское «Издательство Ивана Лимбаха» сняли с книжного фестиваля в Екатеринбурге

«Издательство Ивана Лимбаха» из Санкт-Петербурга и еще как минимум два издательства сняли с книжного фестиваля «Красная строка» в Екатеринбурге, открывшегося 22 августа. Об этом сообщило It's My City.

«"Издательство Иван Лимбаха" не допустили. Мы очень надеемся на самоцензуру авторов. Жаль, что они не понимают этого»,— приводит издание слова организатора «Красной строки» Евгенийя Горенбурга.

Как рассказала «Ъ-СПб» генеральный директор «Издательства Ивана Лимбаха» Александра Трофимова, их и еще как минимум два издательства — Ad Marginem и «Гараж» сняли с фестиваля примерно за две недели до его открытия.

«Они сказали, что им сказали»,— передает госпожа Трофимова обоснование такого решения организаторами. По словам главы «Издательства Ивана Лимбаха», в планах привезти на фестиваль одну книгу иностранного агента, однако она была упакована и промаркирована по закону, к тому же, убрать ее, или как-либо еще скорректировать программу не предложили.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что суд прекратил административное дело в отношении книжного «Подписные издания».

Артемий Чулков