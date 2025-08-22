Обозреватель “Ъ FM” Анна Минакова рассказывает, как швейцарский бренд продвигал «образ женщины Rolex».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Eon Productions Ltd. Фото: Eon Productions Ltd.

Недавно в The Wall Street Journal вышел материал о возвращения моды на миниатюрные часы c рекомендациями, как их носить (автор советует сочетать с разными браслетами) и как их выбирать. Автор считает, что на пике моды винтажные часы с бриллиантами, которые даже не обязаны ходить.

Лично меня удивило, что автор приводит в пример, как в 90-е супермодели носили крупные часы Rolex Daytona против некой главенствовавшей тогда женственности. И с этим как раз хочется поспорить, потому что крупные Rolex, согласно совершенно достоверным фотографическим данным, начали носить сильно раньше. И в 1964 году в фильме «Голдфингер», и в 1963-м, 1965-м на обложках и в съемках журнала Vogue мы видим актрис и моделей в крупных Rolex. Много таких примеров можно найти и в 80-х, в том числе из жизни: есть прекрасный портрет Рики и Ральфа Лорена в парных Rolex на запястье.

И в этом нет совершенно ничего удивительного — и потому что мода циклична, и крупные часы возвращались через десятилетие, и потому что сам бренд создавал этот «образ женщины Rolex» и активно рекламировал. Так, например, в 60-х была кампания со знаменитой летчицей того времени Шейлой Скотт, которая совершала длительные полеты с Rolex Oyster Perpetual GMT-Master на запястье. А если копнуть дальше в историю, можно найти рекламу 1940-х, где также мы увидим изображения женщин в мужских или, как сейчас бы сказали, унисекс-часах. Так что да, сейчас возвращаются маленькие часы. Но можно делать ставку на то, что пройдет десять лет, и снова в моду войдут крупные, и не только Rolex, на женских запястьях.

Анна Минакова